林建甫：特朗普加關稅會成為民眾負擔

中信金控首席經濟學家林建甫。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月25日電（記者 楊騰凱）中信金控首席經濟學家林建甫25日表示，美國總統當選人特朗普將全面執政，勢必會落實競選承諾，最重要的就是對全球加關稅，特朗普認為關稅很美好，這是錯誤的認知，因為關稅如果無法轉嫁出去，將會變成老百姓的負擔。



香港北威國際集團25日舉行“《2025全球經濟的機會及挑戰》 北威論壇”，與談人包括中信金控首席經濟學家林建甫、台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如、台新投信董事長鄭貞茂、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、萬寶投顧董事長朱成志。



林建甫表示，12月聯準會降息1碼，裡面最重要的訊息是對明年預期的調整，對明年景氣成長率上修了1%，失業率也從4.4%下修到4.3%。至於最重要的通膨問題，聯準會也調升預期，這表示通膨要降回來是不可能的，因為全球供應鏈重組，世界在反全球化，所以通膨不可能降低。



林建甫指出，明年美國經濟因為不確定性高，關鍵是美國總統當選人特朗普，未來美國還可能降息，協助特朗普的施政改善美國經濟。有人說特朗普高關稅會讓物價飆升，對經濟的不確定因素真的很高。



林建甫表示，美國經濟未來的重點在於，特朗普與共和黨將全面執政，特朗普競選諾言必須兌現，最重要的是加關稅，特朗普曾說對中國加稅到60%，關稅是他的重中之重。在地緣政治上特朗普說要終止戰爭，包括終止烏俄戰爭並讓中東穩定。同時特朗普要北約防衛預算達到GDP的5%，甚至放話要台灣達到GDP的10%，但這對台灣來說不可能，台灣要如何應對特朗普，真的要很謹慎預防。



林建甫指出，明年美國的經濟情勢評估，特朗普的不確定性會引起美國社會的不安定，美國股市債市殖利率都會下跌。可是世界越亂，美元就會越強，所以美元匯率明年上半年還可能上升。至於關稅問題，特朗普錯誤認知關稅很美好，可是關稅如果無法轉嫁出去，會變成老百姓的負擔。