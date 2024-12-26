劉憶如：台灣經濟風險 特朗普不會放過台灣

香港北威國際集團董事總經理、台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如（右）。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月26日電（記者 楊騰凱）香港北威國際集團董事總經理、台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如向中評社表示，台灣今年對美國的出口大幅增加，台灣勢必會成為未來美國特朗普政府加稅的對象，特朗普是沒有道理放過台灣的，這將是台灣明年的經濟風險。



劉憶如為美國芝加哥大學經濟學哲學博士，曾任“財政部長”、親民黨籍“立法委員”、“行政院經建會”主任委員，現為香港北威國際集團董事總經理、台灣大學財務金融系兼任教授。



香港北威國際集團25日舉行“《2025全球經濟的機會及挑戰》 北威論壇”，與談人包括中信金控首席經濟學家林建甫、台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如、台新投信董事長鄭貞茂、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、萬寶投顧董事長朱成志。



劉憶如在會中接受中評社訪問表示，台灣勢必會成為未來美國特朗普政府加稅的對象，可以看看美國主要買誰的產品，那些國家地區就會優先成為美國加稅的對象，台灣是當然在裡面的，台灣今年對美國的出口是大幅增加，所以美國沒有道理讓台灣成為例外。



台灣對美國出口很多高科技產品，這類產品受到世界貿易組織（WTO）的資訊科技協定（ITA）保障，可以免關稅，特朗普會不顧國際組織的保護傘嗎？