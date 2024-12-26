綠委否決大法官人事案　廖學廣：積怨已久

民進黨創黨元老、前“立委”廖學廣。（中評社 資料照） 中評社12月26日電（記者 方敬為）“立法院”24日表決大法官人事案，民進黨團一致反對大法官被提名人劉靜怡，導致賴清德所提7名大法官人事全軍覆沒，引發議論。民進黨創黨元老、前“立委”廖學廣接受中評社訪問表示，該結果某種程度顯示出黨內各派系對賴清德的不滿，由於新潮流排他性本來就較強，加上賴用人唯親的領導風格，黨內積怨已久，剛好劉靜怡本身具爭議性質，能夠借題發揮。



廖學廣，台灣大學法律系畢業，曾任民主進步黨第1屆中央訓誡委員、兩屆台北縣議員、汐止鎮長、兩屆“立委”和一屆“國民大會代表”。是民進黨創黨元老。



“立法院”院會24日進行“司法院正副院長”及大法官人事同意權案投票，藍綠白三大黨團皆採團進團出，“立委”席次最多的國民黨團，對7位被提名人全數投反對票；人數次多的民進黨團，則反對劉靜怡、支持另外6人；僅有8席的關鍵少數民眾黨團，則唯一支持劉靜怡，其他6人反對，導致大法官人事案全數遭否決。



針對綠委否決賴清德提名大法官人事，廖學廣表示，這在民進黨的生態而言是相對罕見，照理說賴清德兼任黨主席又掌握執政權，民進黨“立院”黨團應該要配合賴的意志，如今投票結果卻因為自家人反對其中一位被提名人，導致賴所提的大法官人事案全軍覆沒，對賴清德而言形同一記耳光。



廖學廣認為，相關現象透露出，賴清德在黨內的權力出現鬆動，否則過去蔡英文執政的時代，從沒有類似的事情發生，這一方面也反映出，民進黨當前不少派系對賴清德其實很不滿，甚至是積怨已久，才會有此表現。

