傳柯案明偵結起訴　將求處十年以上重刑

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北12月25日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭延長羈押禁見。今天有消息傳出，台北地檢署將在26日上午召開記者會說明偵查結果，對柯文哲等11名被告依提起公訴。將依《貪污治罪條例》對柯求處10年以上重刑，並同步移審5名在押被告。案件起訴後，將依台北地院分案規則，將分由重大金融犯罪專庭承審。



中國國民黨台北市議員鍾小平等告發柯文哲涉嫌圖利威京集團總裁沈慶京，額外增加“京華廣場”改建容積率涉貪。北檢在5月2日分他字案調查，經數月偵查後，至今已傳喚上百名證人、被告，以釐清相關案情。柯文哲是於9月5日起遭到羈押，迄今已112天。



媒體報導，預計北檢明日起訴將分為兩部份，其一是柯文哲涉收賄讓京華城取得額外20%的容積獎勵；另一部分是在柯文哲2024大選期間，涉透過木可公關公司侵占政治獻金。適用法條包含《貪污治罪條例》的違背職務行收賄罪、圖利罪，《刑法》公益侵占罪、背信罪，及洗錢防制法的“洗錢罪”等。



由於柯文哲不認罪，起訴書將大篇幅論告柯的罪行，從重依法定刑“樓地板”為基準，對柯文哲具體求處超過10年的重刑，迄今仍收押中的被告也分別具體求刑；不過，在羈押中的被告有人坦承犯罪，案子在移審後或許有可能交保。



