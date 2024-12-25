財劃法打輿論戰　藍：綠縣市長說法全胡扯

針對綠營五縣市長聯合召開記者會，希望多爭取預算，國民黨隨即召開記者會回應，出席者左起柳采葳、江怡臻、凌濤及楊智伃。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月25日電（記者 張嘉文）民進黨5個執政縣市首長今天下午齊聚中央黨部，批評日前三讀通過的《財政收支劃分法》修正案將加劇城鄉差距，回到過去重北輕南格局。對此，國民黨隨後召開記者會回擊表示，綠營縣市長的說法是一派胡言，國民黨“立委”是幫忙各縣市爭取預算，同樣會讓綠營執政縣市未來推動縣政會更加順暢。



全台22縣市，國民黨有13執政縣市，包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣。民進黨只有5縣市，分別是嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣以及澎湖縣。



“立法院”20日晚間三讀修正通過攸關“中央”、地方財源分配的財政收支劃分法，民進黨籍高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、澎湖縣長陳光復、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米等人今天齊聚民進黨中央黨部，對修法表達意見。



國民黨隨後召開“財劃法修正民進黨巨嬰不提案地方拿0元 民進黨縣市長缺錢討拍去跟賴清德說”記者會，包括新北市議員江怡臻、台北市議員柳采葳、桃園市議員凌濤、發言人楊智伃等人出席。



凌濤在會中表示，陳其邁今日率領其他綠營縣市長召開記者會，希望多增取預算，但為什麼民進黨中央與“行政院”到現在都還沒有修法版本。按照“立法院”通過的修法版本，國民黨幫台南市爭取新台幣259億，高雄市增加245億，嘉義縣增加120億，屏東縣增加134億，澎湖縣增加49億，反觀民進黨是0元。



柳采葳也說，民進黨今天找來5位地方首長開記者會非常可笑，民進黨在高雄市有8席“立委”，台南市有6席，嘉義縣有2席，屏東縣有2席，澎湖縣有1席，但這19席民進黨“立委”的修法版本在哪裡？



江怡臻則表示，國民黨修法版本讓新北市增加374億，請問新北市民，未來是否還要選擇阻擋地方財源的民進黨秘書長林右昌、民進黨“立委”蘇巧慧擔任新北市長？過去“中央政府”給新北市的計劃型補助款只有4成，提供高雄市、台南市超過6成，如今財劃法修正後，未來政府可能還會再減少新北市的計劃型補助款，這會是民眾所樂見的嗎？