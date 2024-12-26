民進黨宣布戒嚴？蘇煥智：靠檢調就把柯搞垮

蘇煥智接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月26日電（記者 黃筱筠）民進黨在朝小野大之下，可能發布戒嚴令？綠營出身、前台南縣長蘇煥智接受中評社訪問表示，現在看起來可能性比較低，因為尹錫悅的悲劇大家都看到了，民進黨應該也不會想變成這樣。民進黨目前只要靠檢調就把台灣民眾黨主席柯文哲與民眾黨搞成這樣，“柯文哲選‘總統’的夢已經垮了”，對民進黨來說還不需要宣布戒嚴。



韓國總統尹錫悅日前發布最短戒嚴令，民進黨“立院”黨團當時在社群媒體上發表疑似“挺戒嚴”的言論，引發輿論譁然，該事件也登上國際媒體。



蘇煥智在2018年以前是民進黨籍，曾擔任民進黨籍“立委”，在2001年到2010年間擔任台南縣長，台南縣市合併改為“直轄市”後，由賴清德擔任台南市長。蘇煥智2018年3月宣布退出民進黨，並在2019年成立台灣維新黨。台灣維新黨已於今年3月召開第2屆第3次黨員大會決議解散。



“立法院”修法民進黨受到在野黨一再阻撓，民進黨可能因此宣布戒嚴嗎？蘇煥智表示，現在看起來可能性會比較低，民進黨執政靠檢調，把柯文哲與民眾黨搞成這樣，柯文哲選“總統”的夢已經垮了，對民進黨來說還不需要動用到戒嚴，且當權派的軍人也沒有戒嚴的經驗，“現在檢調單位一動起來就蠻嚇人”。



他指出，民進黨“立院”黨團之前小編發文是呼應尹錫悅，面對面鬥爭大家殺紅眼，“立法院”成為第一線殺伐之地，民進黨與在野黨鬥爭已經殺紅眼，有關於選罷法等三法三讀，民進黨跳腳，但戒嚴可能性很小，只要檢調單位動起來就足夠，現在要改善是的大法官與法院變成執政黨工具，“國會”調查權整個被“憲法法庭”推翻，這是非常不妥當。

