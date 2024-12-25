台電虧損數千億　官方再撥補千億惹議

經濟委員會。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北12月25日電／因國際天然氣價格上揚，台電虧損累累累。台“經濟部”從2023年到2025年度共編列新台幣5000億元投資、補助台電，但仍有逾3700億元累積虧損待彌補。台電“立法院”經濟委員會25日審查台“經濟部”明年度撥補台電新台幣1000億元預算，在野黨“立委”質疑台電財務狀況嚴峻卻未說明具體改善計劃，提出預算減列凍結案。經過朝野協商，“立法院”經濟委員會決議凍結30億元。



為使台電穩健經營，“行政院”編列今年度追加預算及2025年度政府總預算各1000億元，合計2000億元撥補台電。其中追加預算部分，日前經“立法院”聯席委員會審查後保留送交朝野協商。



“立法院”經濟委員會今天審查2025年度“經濟部”預算，其中有關“經濟部”編列預算挹注台電部分，在野黨“立委”提出預算減列或凍結案。



中國國民黨籍“立委”鄭正鈐指出，“經濟部”從2023年到2025年度共編列5000億元投資、補助台電，但仍有逾3700億元累積虧損待彌補，建議凍結預算1／3；國民黨籍“立委”鄭天財指出，台電財務狀況嚴峻，但台電與“經濟部”均未具體說明改善計劃，提案凍結1億元；無黨籍“立委”陳超明指出，政府未審慎評估用電就關閉電廠、躁進推動非核家園，更以北部電力不足為由不准桃園以北設置AI資料中心，損害全民利益，要求減列77億元。在野黨“立委”也強力要求，提案應保留送交協商。



台電董事長曾文生表示，台電最主要的累積虧損發生在2022年、2023年，主因是國際燃料價格大幅上漲，目前“立法院”要求的報告已初步擬具，今年底將送達“立法院”；另一方面，1000億元預算攸關台電淨值，若政府能給予財務支持，會有助於改善台電營運。

