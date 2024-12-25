京華城案明偵結！柯文哲涉貪遭求處重刑

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北12月25日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭延長羈押禁見，由於本周五是同案被告、中國國民黨籍台北市議員應曉薇羈押最後期限，台北地檢署26日偵結起訴柯文哲10多人。據指出，柯文哲等人涉犯罪名包括《貪汙治罪條例》圖利、違背職務收賄、公務員財產來源不明、《刑法》公益侵占、背信、《洗錢防制法》、《政治獻金法》等罪，柯將被求處重刑。柯將成為因涉貪遭羈押並被起訴的第一位卸任台北市長，柯若違背職務收賄罪成立，最重可判處無期徒刑。



根據《中時新聞網》報導，目前柯文哲、應曉薇、威京集團主席沈慶京、前台北市副市長彭振聲、時任市長辦公室主任李文宗5名被告在押，檢方明早起訴後將5人移送北院審理，北院將抽籤分案決定承審受命法官的合議庭，由合議庭訊問後裁定是否羈押5人。



法界認為，檢方在羈押期限前夕偵結起訴，顯示檢方策略是盡量壓縮法官閱卷時間，讓柯文哲等人在檢方羈押4個月期滿後，再順利遭法院羈押，加上起訴罪名包括洗錢罪，北院將分案由重金專庭法官承審，檢方亦有藉機“挑法官”，挑選支持檢方見解的法官審理的味道。



據指出，檢方將偵結柯文哲所涉京華城案、政治獻金案2大部分，全案有20多名被告，但部分被告將因不知情，罪嫌不足獲不起訴處分，另柯文哲等10餘人將被起訴。至於柯妻陳佩琪、“立委”黃珊珊、昔日心腹蔡壁如都是證人。



另據了解，前鼎越開發董事長朱亞虎、應曉薇助理吳順民2人因供出案情，可能轉為“汙點證人”，將獲檢方請求減刑。柯貼身帳房“橘子”許芷瑜人在“國外”未到案遭通緝，不在起訴範圍。

