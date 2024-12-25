藍委蘇清泉批民進黨　不會執政讓專業的來

藍委蘇清泉。（照:蘇清泉辦公室提供） 中評社台北12月25日電／根據日前三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，屏東縣每年可增加新台幣134億元預算，綠營稱損失計劃型補助“可能是零”。中國國民黨籍“立委”蘇清泉反駁，這說法是標準謊言，民進黨治“國”無方，“不會執政就讓開，換專業的來。”



蘇清泉指出，“財劃法”修法對地方縣市預算大有助益，幫屏東爭取每年多134億元的預算，是屏東縣民的一大勝利。



蘇清泉表示，民進黨展開反攻，指責其將會使屏東損失計劃型補助的195億元預算，還製表強調“可能是零”。蘇清泉強調，這是標準的謊言，是綠營一貫用謠言鬥爭國民黨的手法。



蘇清泉說，明年度的“中央政府”總預算正在“立法院”審查，大部份的部門預算已經通過委員會審查，即將進入院會二、三讀。“財政部長”莊翠雲也向媒體說明，總預算案已經在“立院”審議，並沒有“重編”的問題，因此當中並沒有“可能是零”的問題。



蘇清泉指出，預算大餅是“立法院”各黨“立委”討論後分配，屏東2席區域“立委”都是民進黨籍，若這195億計劃型補助通通歸零，最該究責的是這兩席區域“立委”，為何沒有為屏東縣民爭取。



蘇清泉並強調，這次修法爭取到3754億元釋出給縣市政府，將現行中央和地方稅收分配75%比25%，改為65%比35%。這樣的修法較25年前精省前的中央60%、省15%、縣市25%來說，稍微改善垂直分配不公的問題，但中央仍保有65%，比精省前還多5%，當年國民黨能治國，為何民進黨現在就不行？

