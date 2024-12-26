白營郭泰安：基層很怕選主席又上演兩女戰爭

民眾黨黨代表郭泰安。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東12月26日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席之爭浮出檯面，不僅外界關注，也挑起黨內情緒。民眾黨黨代表郭泰安接受中評社訪問表示，最近在基層跑，很多黨員都反映最怕兩個人參選，因為白委黃珊珊、前白委蔡壁如之前鬥太兇，就怕不久前“兩個女人的戰爭”又要再上演連續劇，這次要演一周？一季？還是多久？大家都會感到不安。



對於主席人選到底誰比較好，郭泰安表示，因為辭職信黨中央也說還沒收到，基層比較希望以“和諧”為主，也有很多人希望柯文哲繼續擔任主席就好，就看未來怎麼變化。若真的要挑誰，因為基層最不想看到的就是“綠白合”，看民進黨把柯文哲政治迫害成這樣，還想合？也因為“反綠、揭弊”，確實讓許多人傾向黃國昌。



郭泰安，1984年生，屏東人，大仁科技大學餐飲管理系學士。現任民眾黨黨代表，本業是送貨司機。2022年曾代表民眾黨參選屏東市北區市民代表。



民眾黨主席之爭浮上檯面，外界點名人選分別是白委黃國昌、白委黃珊珊、前白委蔡壁如、漢王飯店集團總裁林富男等人。至於黨內基層怎麼想？郭泰安受訪表示，他這幾天有拜訪一些黨員，也有與不少黨員傳訊交換意見，蒐集大家看法後，發現很多人最不想再看到“兩個女人的戰爭”，這點應該是大家的共識，真的厭煩了。



郭泰安表示，因為蔡壁如、黃珊珊這兩個人鬥得太厲害，很多基層黨員都看在眼裡，基層都反映最怕這兩人參選，最近觀察確實有觀察到基層有這種不安情緒。

