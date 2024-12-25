傳檢方明起訴柯文哲案11人　警漏夜架隔柵

警方25日晚上在北檢外架設隔柵。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月25日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭延長羈押禁見，傳出台北地檢署26日上午將起訴共11人，柯將被求處10年起跳的違背職務收賄等罪刑期，上午10點多公佈起訴，並召開記者會。警方25日漏夜架設隔柵，不敢大意，以防柯粉衝場意外發生。



柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案，迄今已羈押112天，北檢預計26日起訴柯文哲等11人，並傳出將開記者會說明，接押庭期也備受關注，另外檢方也預計同步移審在押的5名人犯。傳出起訴書內容高達300頁，求處10年以上重度刑期。



廉檢調查京華城案，已收押柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市前副市長彭振聲、柯的前市長辦公室主任李文宗、台北市議員應曉薇等5人，至於鼎越開發前董事長朱亞虎、應的助理吳順民等2人已認罪、交保停押。被起訴的11人中，據悉檢方查無柯妻陳佩琪、民眾黨籍“立委”黃珊珊，沒有這2人。



據了解，北檢將依貪汙治罪條例的違背職務行、收賄罪、圖利罪、刑法的公益侵占罪、背信罪以及洗錢防制法的洗錢罪等起訴相關人等。全案將分由重大金融犯罪專庭承審，重金專庭的庭長是吳承學，另有3位審判長、8位庭員共12人，將組合議庭承審柯文哲。



北檢25日現場，警方已漏夜架設隔柵，以防衝突。據了解，民眾黨與柯粉小草組織尚未傳出有要上街包圍北檢的訊息，但不排斥看完起訴書後有下一步動作。



傳出北檢原本25日就要宣告起訴柯文哲等人，但考量“立法院”行使大法官人事同意權24日甫結束，更恰逢25日耶誕節，避免外界過度聯想，因此改為預計26日上午10點多公布起訴、開記者會，再排接押庭時間。