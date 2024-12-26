中評鏡頭：來成都看大熊貓 只瞧一眼也甘願

成都大熊貓繁育研究基地中人氣最高的和花（下）以及和葉（上）。（中評社 張嘉文攝） 中評社成都12月26日電（記者 張嘉文）馬英九率領大九學堂20多位學員第三度訪陸，21日在四川成都開始第二段行程，預計26日結束返台。來到成都，必定要去的熱門地點，就是到“成都大熊貓繁育研究基地”，看國寶大熊貓吃竹賣萌享受生活，尤其是該基地的“頂流網紅”和花（綽號花花），更是讓民眾搶著排隊二小時，只瞧上一眼也甘願。



馬英九一行是在24日前往都江堰熊貓谷看大熊貓，該處以大熊貓野化訓練為主，環境更接近大熊貓的原始自然生態。



而一般民眾在平日或休假日最常去看大熊貓的地點，就屬成都大熊貓繁育研究基地為人氣最高，該基地是世界著名的大熊貓遷地保護基地、科研繁育基地、公眾教育基地和教育旅遊基地，總面積逾200公頃，是四川數一數二大的熊貓基地。



成都大熊貓繁育研究基地的大熊貓數量眾多，飼養了超過200隻熊貓，民眾前往該處，可以觀賞到不同年齡層的熊貓，從剛出生的熊貓幼崽到成年熊貓都有。其中，超人氣的大熊貓“和花”以及同住的“和葉”，在假日常常都要排隊二小時以上才能瞧上一眼。



大貓熊站立時身高約1.6到1.8公尺，體重約70到150公斤，主食是竹子，但因為竹子無法提供充分熱量，為了補充足夠的，因此大熊貓不會冬眠，掌心覆有毛，使得大熊貓能夠在寒冷的雪地上行走。而大熊貓是獨居動物，除了交配季節或雌性的育幼時期，其餘時間大都是獨自居住的。



大熊貓最活躍的時間在清晨和黃昏，食物中有99%是竹子，但竹子所含熱量低，大貓熊每天除了約10小時約睡眠時間外大多在進食，成年的大貓熊1天要吃13到20公斤的竹子。