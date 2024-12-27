黃奎博：兩岸宗教連結深厚　綠勿惡意阻攔

政大外交系教授黃奎博接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月27日電（記者 張穎齊）針對綠營傳出兩岸宗教交流恐停擺，政治大學外交系教授黃奎博接受中評社訪問表示，兩岸民間宗教交流應是不會斷，因台灣多數本土宗教根源都源自中國大陸難以切斷，民進黨政府不該對宗教進行過度的政治介入，或是煽動仇恨，宗教是以善為本，政治人物別為私利惡意阻擋。



黃奎博說，政治不應該過分涉入宗教，不該鼓動仇視，應該鼓勵諒解，宗教是以善為交流，任何政治人物若有信仰宗教，都應導引大家說好話、做好事，要為民眾服務，不是為私利。



黃奎博，出生於嘉義，美國馬利蘭大學政府與政治系博士，歷任“外交部”研究設計委員會主委、“台灣民主基金會”兼職副執行長、陸委會諮詢委員、政大國際事務學院副院長、國民黨副秘書長等，現為政大國際事務學院外交政策研究中心主任、對外關係協會秘書長、台北市政府顧問等。



黃奎博向中評社說，台灣民間信仰力量很強，絕大部分根源在中國大陸，因此不會斷絕，可是民進黨政府嚇阻台灣民眾去大陸，宗教不應連結政治。台灣人去大陸祭炎帝、黃帝等，居然也有疑慮，結果根本查無不法。宗教是從人性出發，追本溯源的交流，政府不該阻擋，若政府要這樣用技術性阻擋，那將在民間引起反效果，民進黨應適可而止。

