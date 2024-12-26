黃奎博：亞洲衹有台完全倒向美 風險增加

政大外交系教授黃奎博接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月26日電（記者 張穎齊）美國總統當選人特朗普明年元月20日將重返白宮，台美關係備受關注。政治大學外交系教授黃奎博接受中評社訪問分析，放眼亞洲恐怕目前衹有台灣是完全一面倒靠向美國，連日本、韓國也知道要重視與中國大陸的關係，而民進黨政府卻已向特朗普拋出願意支付更多軍購，捨棄兩岸對話溝通，沒有分散風險，反倒增加。



黃奎博，出生於嘉義，美國馬利蘭大學政府與政治系博士，歷任“外交部”研究設計委員會主委、“台灣民主基金會”兼職副執行長、陸委會諮詢委員、政大國際事務學院副院長、國民黨副秘書長等，現為政大國際事務學院外交政策研究中心主任、對外關係協會秘書長、台北市政府顧問等。



媒體報導，日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠在美國與特朗普會見，有談及美國政府重視台海情勢。黃奎博說，特朗普當然希望台海不要有事，因才可叫兩岸多向美國買東西、投資，大家雖都預測特朗普的不可預測性，但還是有基本原則，特朗普不想戰爭，不想死掉任何美國大兵，也不想多花錢，這是“三不”。



黃奎博分析，特朗普會要求台灣去跟大陸去談形式上的和平，美國會希望台灣別搞“務實台獨”，但台灣自己要好好小心美國的關稅貿易手段，特朗普上任一定會拿到一份清單，看美國貿易逆差、誰賺美國最多，而台灣是排名第6的，證明台灣賺了美國很多錢，特朗普很可能會要求台灣配合美國家增加關稅。

