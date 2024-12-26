中評關注：馬英九在建立常態性訪陸模式

馬英九似乎在建立常態性訪陸的模式。（中評社資料照） 中評社台北12月26日電（記者 張嘉文）馬英九率領大九學堂20多位學員第三度訪問大陸，26日結束行程於下午返台。綜觀這次馬英九的訪陸行程，和前兩次著重在尋根祭祖的感性較為不同，可看出馬接下來想要著重在兩岸真正實質交流的用意相當濃厚。



其中最特別的是，前兩次馬英九的行程幾乎全程開放媒體跟隨採訪，但此次9天的滿滿行程中，僅有3天讓媒體跟拍，看得出馬英九方面和陸方似有一定默契在，不想勞師動眾的目的，就是為了建立接下來的常態性訪陸模式。所以可預見的是，明年馬英九前往大陸的交流次數只會更多不會更少，他就是想用自己的力量，來和緩愈趨緊張的兩岸關係。



此次是馬英九第3次率團訪陸，也是他繼今年4月後，一年內第二度踏上大陸交流。由於上個月馬英九基金會才剛邀訪大陸師生團來台訪問，時隔不到兩周，馬本人隨即率團訪陸，頻率之高，都讓外界感受到馬英九想為兩岸盡一份心力的堅定使命感。



而馬英九此次在大陸幾次的公開場合發表談話中，都在強調兩岸民間應該有更多的合作，包括在抗戰史料的考究上、中華文化的傳承，甚至是能源領域，和古物保存等等。在台灣受到歡迎的大熊貓，馬也盼能透過和大陸的交流，有機會替台灣注入新血。



可以看出馬英九接下來想透過基金會將兩岸交流的功能發揮到最大，真正能促成或者是牽線兩岸在各領域的合作，這些部分只要不涉及民進黨官方的敏感層面，只要真正發揮功能，確實在某些程度上，能讓民進黨官方主導下的兩岸關係對立緊張緩緩降溫。



馬英九似乎也想起帶頭作用，讓藍營人士有個範本，除了國民黨經營的台商、台生，其實兩岸交流還有很多可以做，無須畏首畏尾，勇敢往前走才能真正做出效果。這些種種，都讓馬英九的第三度訪問大陸，呈現出和前兩次更不同的意義在。