柯恐求處最重無期徒刑　北檢將說明四大罪狀

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北12月26日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭延長羈押禁見。台北地檢署26日偵結，預計10時開記者會說明。據瞭解，檢方將起訴柯文哲10多人，涉犯罪名包括《貪污治罪條例》圖利、違背職務收賄、公務員財產來源不明、《刑法》公益侵占、背信、《洗錢防制法》、《政治獻金法》等罪，柯將被求處重刑。柯將成為因涉貪遭羈押並被起訴的第一位卸任台北市長，柯若違背職務收賄罪成立，最重可判處無期徒刑。



北檢表示，北檢將於26日上午10時，在北檢4樓新聞發佈室，舉行柯姓被告等貪污治罪條例等案件偵查終結記者說明會。因場地空間有限，請媒體斟酌到場人數（每家媒體以不逾3人入場為原則)，並於上午9時10分開放入場，9時50分管制入場。



北檢說，本次記者會不開放媒體發問，現場提供新聞稿供參考，記者會結束後提供每家媒體紙本新聞資料(含QA)一份。



目前柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、前台北市副市長彭振聲、時任市長辦公室主任李文宗5名被告在押，檢方將5人移送北院審理，北院將抽籤分案決定承審受命法官的合議庭，由合議庭訊問後裁定是否羈押5人。



根據《中時新聞網》報導，法界認為，檢方在羈押期限前夕偵結起訴，顯示檢方策略是盡量壓縮法官閱卷時間，讓柯文哲等人在檢方羈押近4個月後，再順利遭法院羈押，加上起訴罪名包括洗錢罪，若犯罪金額超過1億元新台幣，北院將分案由重金專庭法官承審，否則就由刑事庭法官審理。



據指出，檢方將偵結柯文哲所涉京華城案、政治獻金案2大部分，全案有20多名被告，但部分被告將因不知情，罪嫌不足獲不起訴處分，至於柯妻陳佩琪、“立委”黃珊珊、昔日心腹蔡壁如都是證人。