允美軍機在台加油展決心？徐衍璞：不評論

徐衍璞接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月26日電（記者 黃筱筠）對於是否允許美國軍機在台灣加油，以清楚地展現美方決心，台“國防部”副部長徐衍璞今天受訪說，這是個別學者意見，我們不評論。



五角大廈18日發表2024年《中國軍力報告》，稱中國大陸持續“侵蝕台灣及周邊長期規範”，包括增加軍機越過“海峽中線”的飛行頻率。為遏阻中國大陸進一步的脅迫，美國一些前軍事官員提議美台簽署《物資勞務相互提供協定》（Acquisition and Cross-Servicing Agreement,ACSA），藉此允許美國軍機在台灣加油，以清楚地展現美方決心。



據美國之音24日報導，曾任美國軍事官員的華府智庫“新美國安全中心”（CNAS）高級國防研究員米克斯（Trey Meeks）指出，美國可以運用低成本策略，來提振台灣士氣，並展現美國決心，協助反制中國大陸不斷升級軍事脅迫的“新常態”。



“立法院”“外交及國防委員會”今天處理今年度“國防部”主管預算凍結案等4案。



對於《財政收支劃分法》三讀過後，“國防部”昨天發出新聞稿指出，對於因應財劃法修法通過，“行政院”初估“國防”預算可能刪減達28%、約800餘億元，勢將對軍方建軍備戰造成嚴重衝擊，包含已簽約採購項目可以取消、直接影響主戰裝備妥善率、軍方官兵待遇提升方案也將受衝擊。



徐衍璞今天說明，“國防部”立場來講，希望“國防”預算都不要受到排擠，按照我們需求過付，如果沒辦法如期過付的話，“對軍人調薪等各部分都會影響”。



他也說，關於潛艦預算上次審查會說得很清楚，希望明年度先編列新台幣20億元，讓先期工作先進行，朝野這方面有相當共識。



至於財劃法通過，陸機繞台台灣軍方燃料費會受到影響？徐衍璞表示，“國防部”立場永遠是一致的，預算編列都是按照作戰需求提出規劃，希望各界朝野都可以支持“國防”預算過付，對“國家安全”會有協助。