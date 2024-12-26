綠營“釋憲”胸有成竹？法界憂現職大法官蠻幹

憲法訴訟專家、前法官張淵森律師。(照:張淵森臉書) 中評社台北12月26日電／“立法院”會20日三讀通過“憲法”訴訟法修正案”，規定“違憲”宣告的大法官須超過9人，但現有8名大法官如果在民進黨“立院”黨團提出“釋憲”聲請後，認定這次修法是“司法院”與“立法院”“機關爭議案件”介入審查，過半同意就可裁准凍結法案；有法界人士就說，儘管“立院”的機關代表可用“有偏頗之虞”聲請大法官迴避，但審判權力在大法官手上，倘若“蠻幹”下去，仍可讓新版《憲訴法》無法上路。



根據《中時新聞網》報導，“憲法”訴訟專家、前法官張淵森律師25日表示，修法後“憲法”法庭形式上看似暫時不能審案了，但《憲訴法》聲請“釋憲”的期限規定及審查庭仍持續運作，不會暫停適用。



如果“憲法”法庭受理“釋憲”聲請案的案件，且認為新修正的憲訴法可決門檻“違憲”，可能仍可依《憲訴法》43條規定，裁准暫時處分、凍結爭議法律。



此外，張淵森也主張大法官決議門檻不應受“立法院”的法律拘束，因為兩院都是“憲法”機關，“憲法”規定大法官職司解釋“憲法”，可對法律及命令審查其是否違反“憲法”，但沒有明文授權“立院”可以規定大法官的決議門檻。



法界人士表示，一旦謝銘洋等8名大法官裁定受理民進黨團“立委”的“釋憲”聲請案，並裁准暫時處分，仍可依現行過半數同意的規定宣告“違憲”。但也有法界人士認為，依修法立法精神，要有10名大法官評議，且須9名大法官同意才能作成判決及暫時處分裁定。



不過，日前8名大法官由書記廳代表，搶著在修法後，跳出來譴責新法，心證儼然已經形成，或許“立院”可以大法官恐構成《憲訴法》的“執行職務有偏頗之虞”，聲請大法官迴避，但還是得由大法官來裁判，加上權力在大法官手上，仍可裁准暫時處分來凍結修正後的《憲訴法》。這也是為何民進黨打算讓法案依法公告，再透過“釋憲”手段反制。