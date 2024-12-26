“立委”有3把刀　韓國瑜媒體餐會再爆金句

韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北12月26日電／“立法院”25日晚間舉辦媒體餐敘，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜也親自現身和記者們互動，致詞時並提到，“立法委員”有天職，把手上的三把刀發揮的淋漓盡致，包含審查預算、為民喉舌、監督政府，“立院”記者也有一把刀“讓大家看到‘立法院’動態”。



韓國瑜25日晚間在“立法院”媒體餐敘的場合上表示，“立法院”所有登記的新聞記者跟網路工作者高達2300位，這代表“國會”的一舉一動，都牽扯著全世界華人的心、周邊國家都在密切注意，經濟的櫥窗是股票，台灣民主的櫥窗是“國會”！要向新聞記者朋友致上最高敬意，“用聰明的腦、勤勞的手、敏捷的腿以及一顆善良的心，真誠地把‘立法院’動態報導到全世界”。



韓國瑜也提到，“立法委員”有天職，把手上的三把刀發揮的淋漓盡致，包含審查預算、為民喉舌、監督政府，“立院”記者也有一把刀“讓大家看到‘立法院’動態”，兩者肩膀上所負的責任是相同的，都在為“國會”努力，也感謝“立院”記者成為“國會”最堅強的後盾。



致詞完畢後，韓國瑜也開心地說，“那我今天的酒量不行，就委請我們國民黨的總召傅崐萁逐桌乾杯，謝謝大家，還有民進黨團副幹事長林楚茵酒量也不錯”。