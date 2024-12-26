柯文哲起訴記者會10點開　媒體擠爆會場

台北地檢署26日上午10點公布柯文哲起訴記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月26日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率圖利案，遭延長羈押禁見。傳出台北地檢署26日上午將起訴共11人，柯將被求處10年起跳的違背職務收賄等罪刑期，上午10點公布起訴記者會。現場已有逾30家媒體、逾50名記者等候採訪。



台北地檢署發出採訪通知，襄閱主任檢察官兼發言人高一書表示，今日上午10時，在本署4樓新聞發佈室，舉行柯姓被告等貪污治罪條例等案件偵查終結記者說明會。因場地空間有限，請媒體斟酌到場人數（每家媒體以不逾3人入場為原則)，並於上午9時10分開放入場，9時50管制入場。本次記者會不開放媒體發問，現場提供新聞稿供參考，記者會結束後提供每家媒體紙本新聞資料(含QA)一份。



柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案，迄今已羈押112天，北檢預計26日起訴柯文哲等11人，並傳出將開記者會說明，接押庭期備受關注。另外，檢方預計同步移審在押的5名人犯。傳出起訴書內容高達300頁，求處10年以上重度刑期。



廉檢調查京華城案，已收押柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市前副市長彭振聲、柯的前市長辦公室主任李文宗、中國國民黨籍台北市議員應曉薇等5人。至於鼎越開發前董事長朱亞虎、應的助理吳順民等2人已認罪、交保停押。



北檢內外已有近百位法警架設格柵防止柯粉小草或抗議者，囚車道有大批媒體等候拍攝5名在押人犯。記者發布室現場湧進大批媒體，並逐一查明身分進入，警戒森嚴。