朱立倫定大法官3不　酬庸、綠友友、賴友友

國民黨主席朱立倫。（中評社 資料照) 中評社台北12月26日電／“立法院”24日行使大法官人事同意權投票，賴清德提名的大法官、台灣大學“國發所”所長劉靜怡，遭到民進黨團決議一致投下反對票。對此，台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿25日透露，陳水扁聽聞此結果後，直言“怎麼會那麼難看？”而中國國民黨主席朱立倫昨受訪時強調，接下來若補提名，任何酬庸、賴友友、綠友友且堅持廢死者都不准通過。



根據《中時新聞網》報導，朱立倫則強調，大法官是“國家”公器，應秉持公正廉明守護“憲法”，任何酬庸、賴友友、綠友友都不准通過，且國民黨堅決反對廢死，如果大法官因意識形態堅持廢死，國民黨一定反對到底。



朱立倫說，賴清德依新法要在2個月內提出新人選，希望這次提出符合民意需求，而不是符合民進黨需求的大法官。



陳昭姿表示，大法官人選並非以單一廢死與否來決定，而是大法官基本特質為優先，民眾要的是全民的大法官，而非忠於執政黨，劉靜怡敢挑戰威權，罵過國民黨、民進黨、民眾黨，但民眾黨依然支持她，民進黨卻不願讓她當大法官。



陳昭姿說，本以為民進黨會因封殺劉靜怡而開心，沒想到表決過後卻如頹喪老公雞，整個議場安安靜靜，陳水扁事後得知如此結果，更說“怎麼那麼難看？”



率先揭露民主進步黨前新竹市長林智堅台大“國發所”碩士論文抄襲的前台大“國發所”退休教授杜震華也表示，綠營可能要報復前新竹市長林智堅的台大碩士論文抄襲案，尤其當初台大社科院教評會處理時，劉剛接“國發所”所長，擔任院教評會當然成員，結果社科院是全票通過抄襲成立，才有校方的後續判決，更造成民進黨在地方選舉“一屍5命”。劉在院教評會的行為，應早被察覺並加以鎖定。



杜震華認為，劉當時有勇氣認定抄襲案成立，應給予肯定。“講真話都會付出代價”，時任台大社科院院長蘇宏達、劉靜怡，以及揭發論文門的某教授，都付出代價，台灣社會卻變得更好。