郭正亮：藍營韓王輔選高雄　柯志恩有機會贏

藍委柯志恩。（中評社 資料照） 中評社台北12月26日電／距離2026縣市長選舉還有兩年，但藍綠各陣營已經磨刀霍霍。前“立委”郭正亮表示，民進黨台北市最後會是由“立委”吳思瑤出戰。至於高雄市長方面，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜跟前院長王金平一起幫藍委柯志恩輔選，有機會勝選。



針對2026縣市長選舉人選，郭正亮25日在《下班瀚你聊》節目中表示，新竹市長之戰，台灣民眾黨籍代理市長邱臣遠可能要選。至於基隆市長，挑戰者，民進黨籍基隆議長童子瑋很強。



至於民進黨台南市長人選，郭正亮認為，身兼民進黨主席的賴清德有可能會提綠委林俊憲。綠委陳亭妃做的民調她都贏，而黨中央做的民調都是林俊憲贏。至於民進黨台北市長人選，最後會由吳思瑤出戰，因為吳思瑤有義務要選，她難以拒絕，不然她當幹事長要做什麼。民進黨哪一個幹事長沒有選過市長。至於新北市，國民黨還沒有到決定人選的時候，所以有點亂。



針對《風傳媒》的高雄市長民調，郭正亮認為，這個民調表示民進黨人選不夠強，不應該領先那麼少。因為民進黨執政10幾年，當然中間被國民黨韓國瑜打斷1年。陳菊執政13年、韓國瑜1年、陳其邁又做了那麼久，所以不應該那麼低，表示人選不夠強。



郭正亮接著指出，如果把前綠委趙天麟、“海委會主委”管碧玲拿進來比，搞不好就更高，可是他們兩個不會選。趙天麟上次民調就第二名了。郭正亮更說道，藍營韓國瑜跟王金平若2026一起幫柯志恩輔選，她有機會勝選。