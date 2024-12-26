律師批台當局剝奪陸配參政權　期盼懸崖勒馬

前南投縣議員史雪燕。（中評社 資料照） 中評社台北12月26日電／台“內政部”日前以未放棄“國籍”為由，發文要求南投縣議會對全台首位陸配前南投縣議員史雪燕予以解職。永然法律基金會顧問林清汶26日在《中國時報》發表評論指出，“內政部”以高度法律爭議的行政命令，輕率推翻民意，無異已經落實“兩國論”，期盼“內政部”能尊重憲政，懸崖勒馬。



林清汶指出，台灣與中國大陸兩岸關係特殊，大陸禁止雙重國籍卻仍例外容許“中華民國”“國籍”乃基於一個中國政策所致。而台灣承認雙重國籍，但對於陸配取得“中華民國”國籍，仍擁有中國國籍者並無法可排斥，亦無法請求其註銷國籍，乃當然之理。因此陸配依法成為“中華民國”公民，進出、入大陸完全使用台胞通行證，而非護照，與一般台灣人民無異。因此，有陸委會作為權責機關主管兩岸事務，透過海基會處理民間事務；而大陸則有國台辦與海協會作為對口單位，而並非外交部；而大陸地區人民與港澳居民所持用的入境證件是“中華民國台灣”地區入出境許可證而非簽證，如果要居留台灣，則必須申請台灣地區居留證等符合其身份之居留證，而非外僑居留證，且在其他安排上與台灣地區無戶籍國民不同。



林清汶表示，因此，陸配成為“中華民國”公民身分之後，有關其參政權之保障與限制，依據《兩岸人民關係條例》第21條規定，考量其對於自由民主憲政秩序認知之差異，期望更融入與認識台灣社會及公共議題，故規定設籍滿10年後始可登記為公職候選人、擔任公教或公營事業機關（構）人員及組織政黨等；至於參選活動以及當選後任職之資格條件等，因《兩岸人民關係條例》並未規定，自應與所有民眾一樣，適用《各公職人員選舉罷免法》、《國籍法》、《公務人員任用法》及其他相關法令。現任“國安會秘書長”吳釗燮在擔任陸委會主委函覆“司法院”曾明確指出大陸人民不適用“國籍法”，而應優先使用《兩岸人民關係條例》；基於陸配原本是大陸地區人民，在台灣地區參選出任公職，自然應優先依照兩岸條例的規定。



林清汶強調，總之，“內政部”以高度法律爭議的行政命令，輕率推翻民意，其後果無異已經落實“兩國論”，漠視《“憲法”增修條文》前言之憲政意旨為因應國家統一前之需要，其違法濫權不符“憲法”之精神，期盼“內政部”能尊重憲政，懸崖勒馬。