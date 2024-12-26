京華城案、政治獻金案偵辦大事記

北檢襄閱主任檢察官高一書。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月26日電／台北地檢署偵辦京華城案與台灣民眾黨主席柯文哲政治獻金案，認定柯文哲圖利威京集團新台幣121億元、收賄1710萬元、侵占數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬餘元，依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴，共求刑28年6月。



以下為京華城案、政治獻金案偵辦大事記：



—113年5月2日，台北地檢署指出，民眾告發京華城、北士科等案，分他字案偵辦，柯文哲被列為貪污治罪條例被告，由檢肅黑金專組檢察官林俊言指揮廉政署北部地區調查組蒐證。



—8月12日，柯文哲政治獻金案，北檢主動簽分他字案偵辦。



—8月14日，北檢指揮“法務部調查局”北部地區機動站兵分7路搜索端木正所屬精華會計師事務所、木可、尼奧、時樂等公司，以及木可公司董事長李文娟、端木正等人住處，並約談李文娟、端木正、李文宗、戴利玲、何璦廷、陳韋瑄等6人到案。



—8月27日，北檢拘提企圖離境的國民黨台北市議員應曉薇。



—8月28日，北檢指揮廉政署兵分48路搜索威京集團等地，約談威京集團主席沈慶京等人，並聲請羈押禁見應曉薇、沈慶京及應曉薇的助理吳順民。



—8月29日，台北地方法院裁准應曉薇羈押禁見。



—8月30日凌晨，北院裁准沈慶京、吳順民羈押禁見。