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柯涉收賄1500萬遭求刑28年半　北檢說明
http://www.CRNTT.com   2024-12-26 11:37:13


北檢襄閱主任檢察官高一書。（中評社 張穎齊攝）
　　中評社台北12月26日電／台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。

　　北檢偵結說明如下：

　　台北地檢署檢察官偵辦被告柯O哲等涉犯貪污治罪條例等相關案件，於26日偵查終結，茲簡要說明如下：

　　壹、　偵查結果：

　　一、　京華城土地違法容積獎勵案：

　　（一）　被告柯O哲、李O宗、彭O聲、黃O茂、邵O珮、沈O京、應O薇、吳O民、張O澄等　9　人，均提起公訴。
1.　被告柯O哲所為，係犯貪污治罪條例第　4　條第　1　項第5　款之違背職務收受賄賂罪嫌，及同條例第　6　條第　1　項第　4　款主管監督事務圖利罪嫌。
2.　被告李O宗所為，係犯貪污治罪條例第　4　條第　1　項第5　款之違背職務收受賄賂罪嫌。
3.　被告彭O聲、黃O茂、邵O珮等　3　人所為，均係犯貪污治罪條例第　6　條第　1　項第　4　款主管監督事務圖利罪嫌。
4.　被告應O薇所為，係犯貪污治罪條例第　4　條第　1　項第5　款之違背職務收受賄賂罪嫌，及洗錢防制法第　19　條第　1　項後段之洗錢罪嫌。
5.　被告吳O民所為，係犯貪污治罪條例第　4　條第　1　項第5　款之違背職務收受賄賂罪嫌。
6.　被告沈O京所為，係犯貪污治罪條例第　6　條第　1　項第24　款主管監督事務圖利罪嫌，及同條例第　11　條第　1　項
之違背職務行賄罪嫌。
7.　被告張O澄所為，係犯貪污治罪條例第　11　條第　1　項之違背職務行賄罪嫌。


　　（二）　被告朱O虎、陳O源　2　人，均緩起訴處分。
1.　被告朱O虎、陳O源所為，均係犯貪污治罪條例第　11條第　1　項之違背職務行賄罪嫌。
2.　緩起訴條件：
（1）　被告朱O虎緩起訴期間　2　年，於緩起訴處分確定後3　個月內，向公庫支付新台幣　330　萬元。
（2）　被告陳O源緩起訴期間　2　年，於緩起訴處分確定後3　個月內，向公庫支付新台幣　120　萬元。

　　（三）　被告陳O坤、王O侃、陳O敏等　3　人犯罪嫌疑不足，均不起訴處分。 


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