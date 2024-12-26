柯涉收賄1500萬遭求刑28年半　北檢說明

北檢襄閱主任檢察官高一書。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月26日電／台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。



北檢偵結說明如下：



台北地檢署檢察官偵辦被告柯O哲等涉犯貪污治罪條例等相關案件，於26日偵查終結，茲簡要說明如下：



壹、 偵查結果：



一、 京華城土地違法容積獎勵案：



（一） 被告柯O哲、李O宗、彭O聲、黃O茂、邵O珮、沈O京、應O薇、吳O民、張O澄等 9 人，均提起公訴。

1. 被告柯O哲所為，係犯貪污治罪條例第 4 條第 1 項第5 款之違背職務收受賄賂罪嫌，及同條例第 6 條第 1 項第 4 款主管監督事務圖利罪嫌。

2. 被告李O宗所為，係犯貪污治罪條例第 4 條第 1 項第5 款之違背職務收受賄賂罪嫌。

3. 被告彭O聲、黃O茂、邵O珮等 3 人所為，均係犯貪污治罪條例第 6 條第 1 項第 4 款主管監督事務圖利罪嫌。

4. 被告應O薇所為，係犯貪污治罪條例第 4 條第 1 項第5 款之違背職務收受賄賂罪嫌，及洗錢防制法第 19 條第 1 項後段之洗錢罪嫌。

5. 被告吳O民所為，係犯貪污治罪條例第 4 條第 1 項第5 款之違背職務收受賄賂罪嫌。

6. 被告沈O京所為，係犯貪污治罪條例第 6 條第 1 項第24 款主管監督事務圖利罪嫌，及同條例第 11 條第 1 項

之違背職務行賄罪嫌。

7. 被告張O澄所為，係犯貪污治罪條例第 11 條第 1 項之違背職務行賄罪嫌。





（二） 被告朱O虎、陳O源 2 人，均緩起訴處分。

1. 被告朱O虎、陳O源所為，均係犯貪污治罪條例第 11條第 1 項之違背職務行賄罪嫌。

2. 緩起訴條件：

（1） 被告朱O虎緩起訴期間 2 年，於緩起訴處分確定後3 個月內，向公庫支付新台幣 330 萬元。

（2） 被告陳O源緩起訴期間 2 年，於緩起訴處分確定後3 個月內，向公庫支付新台幣 120 萬元。



（三） 被告陳O坤、王O侃、陳O敏等 3 人犯罪嫌疑不足，均不起訴處分。