撤京華城容積獎勵？蔣萬安：視起訴書辦理

國民黨籍台北市長蔣萬安。（中評社 資料照） 中評社台北12月26日電／台北地檢署偵辦京華城案、台灣民眾黨主席柯文哲政治獻金案，今天偵查終結，外界關注京華城容積獎勵是否受影響。中國國民黨籍台北市長蔣萬安表示，事實到哪裡就處理到哪裡，會視起訴書內容依法辦理，採取相對應作為。



台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，26日依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴前台北市長、民眾黨主席柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑，併科罰金新台幣5000萬元，褫奪公權10年。



其中威京集團董事長沈慶京在羈押庭訊時甚至對法官出言嗆“不會笨到用支票行賄”，依涉犯主管監督事務圖利罪、違背職務行賄遭求處17年有期徒刑。



各界關注京華城容積獎勵是否遭撤，蔣萬安今天列席“行政院會”前受訪時強調，事實到哪裡，就會處理到哪裡。台北市會視起訴書內容全面瞭解，一切依法辦理。



媒體追問，京華城停工是否為選項之一？蔣萬安表示，台北市政府已經成立跨局處小組，由國民黨籍副市長李四川擔任召集人，後續將視起訴書內容，採取相對應內容。



此外，台北市跨年舞台昨天爆出工安意外，搭建工人未用安全帶墜落身亡，主舞台部分遭下令停工。蔣萬安說，經勞檢處檢視後，會依照規定重罰缺失，並且要求廠商必須符合安全防護才能繼續工程，但不影響跨年活動。