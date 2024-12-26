柯遭求刑28年半　黃國昌酸北檢“功在黨國”

民眾黨主席柯文哲遭求刑28年半，民眾黨團總召黃國昌酸北檢功在黨國。（照片：黃國昌臉書） 中評社台北12月26日電／台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲，檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌26日上午在臉書發文痛批，北檢政治辦案斧鑿斑斑，為了構陷柯文哲，無所不用其極，“功在黨國”北檢當之無愧。



黃國昌表示，北檢關押柯文哲押了4個月，與鏡檢泣檢等綠媒一搭一唱，科幻小說版本從收賄700萬、收賄170萬、虛擬貨幣、冷錢包，到在市長室跟動工典禮收賄1500萬，到前兩天說在新加坡密會，版本五花八門，配合民進黨進行政治追殺。



黃國昌說，結果，今天北檢起訴記者會底牌一掀，簡直虛弱到不知道怎麼吐槽。針對泣檢經營檢調7年獲取的“1500 小沈”，北檢認為柯文哲親自收受1500萬賄款，然而，什麼時候收的？北檢不知道；在哪裡收的？北檢不知道；賄款的流向？北檢一樣不知道；然後，北檢還是硬要指控柯文哲收賄款！



黃國昌痛批，押人取供押了4個月，不要說證據了，連收賄的基本事實都無法認定，這種起訴品質，邢泰釗、王俊力不會覺得汗顏嗎？



黃國昌指出，政治辦案斧鑿斑斑，為了構陷柯文哲，無所不用其極地踐踏司法，挑戰一般人的智商，“功在黨國”四個大字，北檢當之無愧。