藍黨團轟綠擋財劃法修法　是自作孽

國民黨團召開“財劃重修，縮小城鄉差距，又是綠能！你不能？！”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月26日電（記者 楊騰凱）藍白聯手20日於“立院”三讀通過《財政收支劃分法》修法，增加地方政府可支配的稅款，遭綠營批修法重北輕南。國民黨團今日上午召開記者會怒轟綠營，明明修法後高雄、台南可增加上百億元預算，綠營現在說三道四，難道這些錢都不要了嗎？綠營根本自作孽。



國民黨團今日上午召開“財劃重修，縮小城鄉差距，又是綠能！你不能？！”記者會，由國民黨團首席副書記長王鴻薇主持，“立委”賴士葆、李彥秀、陳玉珍出席。



針對新通過的財劃法，“財政部”初步試算結果，“行政院”將多釋出新台幣3753億元給地方運用，而台灣明年度總預算為3兆元。



民進黨昨天邀請高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復等5位黨籍縣市長召開記者會，痛批藍白陣營修法是“重北輕南”，未來會攘南北發展更加失衡，是藍白聯手惡修法律。



王鴻薇表示，這次財劃法修法，民進黨民意代表及縣市首長都對修法予以扭曲，其實修法能為地方爭取財源，這是在野黨努力的成果，民進黨“立委”要不是完全沒拿出相應版本，就是表決修法時落跑離開議場，民進黨這些縣市首長及“立委”沒有為地方爭取半毛錢，結果現在還來說三道四。



陳玉珍表示，民進黨籍台南市長黃偉哲說修法後北部吃肉南部喝湯，事實是我們修法後還幫民進黨當家的高雄、台南增加上百億元的預算，你們覺得如果對縣市不公，修法前就應該站出來大聲對“行政院”抗議。



陳玉珍指出，民進黨就是不認真，我們當初要求民進黨團提出版本，他們也不提，只是一直阻撓修法進行。現在“行政院”說要挪出3000多億元給地方窒礙難行，其實明年“行政院”預算規模3兆元，給地方3000多億元並不難，民進黨政府就是不會煮飯，還嫌人家煮飯難吃，民進黨自己自作孽，而且修法後一定是動到綠媒宣傳費了，擋人錢財了，綠媒反彈才這麼大。