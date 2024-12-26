柯遭起訴　林國成：沒一刀斃命證據北檢悲哀

白委林國成受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月26日電（記者 張嘉文）台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴台灣民眾黨主席柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。



民眾黨籍“立委”林國成受訪時痛批，北檢很悲哀，歷經四個月辦不出柯文哲收賄金流一刀斃命的證據，起訴書內容和頻頻爆料的媒體報導幾乎相同，根本是政治辦案、故入人罪。



林國成是在北檢10點召開起訴柯文哲的記者會後，於“立法院”接受媒體訪問時，做出以上表示。



林國成說，起訴書內容基本上都和之前頻頻爆料的《鏡周刊》差不多，台北地檢署看起來非常悲哀，已經有4個月讓他們去調查，但完全端不出實際的受賄證據，以一般常理來講，柯文哲有可能在剪綵的地方，眾目睽睽下去收錢？最起碼也要有一定的證據，而不是用推理的方式就入罪。



林國成說，現在檢察官用推理就把柯文哲入罪，這對柯是不公平的，檢察官能對柯這樣，就有可能對同樣方式對付老百姓，所以還是要呼籲北檢不要用這種方式去傷害司法公信力。



林國成強調，還是要呼籲接下來承審的法官，要拿出良知，依實質證據來審判證據不充足，該放人就要放。



林國成也提到，民眾黨事前對此沒有什麼沙盤推演，只期待地檢署拿出證據來，如果有證據大家沒話講，沒證據，當然要反抗到底，因為這對台灣人民，對柯文哲都是非常不公平的。