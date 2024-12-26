柯遭求刑28年半　起訴書189頁17問答

民眾黨主席柯文哲被押解至北檢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月26日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占政治獻金、背信等罪，共遭求刑達28年6月，於26日被台北地檢署起訴，被起訴人共達11人，除了提供7頁新聞資料外，受矚目的起訴書多達891頁，北檢也準備17大回應媒體的相關提問。



北檢指出，柯文哲涉嫌京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會款項支付競總員工薪資背信案、柯文哲政治獻金專戶申報不實案等4大案。被起訴人11人為柯文哲、時任柯文哲財務長李文宗及其妹李文娟、前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂、前都委會執秘邵琇珮、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇及其助理吳順民、京華城監察人張志澄、會計師端木正。



北檢彙整回應媒體17大相關提問如下：



Q1：為何認定被告柯文哲“明知違法”?



A：被告柯文哲多次親自參與都發局所舉辦之論壇，且都更市政為其任內自豪政績之一，其明白知悉京華城為大型基地再開發，不符合都更法令，無法適用任何都更方案；復經前都發局局長林○民明確告知及提醒，京華城不符合都更條件。被告柯文哲於核准京華城案送公展時，該簽呈所附都設科及都更處公務員、都委會眾委員之反對意見，均明確指出京華城案非屬都更案件，依都更法令拿取容積獎勵於法未合等情事，足證被告柯文哲已明知該簽呈記載京華城案要以綠建築、智慧建築、耐震設計等都更獎勵項目，“準用”都市更新建築容積獎勵辦法，取得容積獎勵等文字，係屬違法。



Q2：為何認定被告柯文哲收受1500萬元之賄賂？



A：由被告柯文哲所使用之A1-37行動硬碟內存“工作簿”檔案，其上記載姓名、數字、公司、用途、經理人之各列內容，均查證得知係屬金錢之交付，就用途欄為空白者，均為現金交付；被告柯文哲自承：“如果邱佩琳說我有收，那我就是有收到這些錢”，可證“工作簿”確為被告柯文哲親自製作記載收受資金之帳簿，而該帳簿第12列記載：“日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京”。再者，比對被告沈慶京於2022年9月12日傳訊感謝被告柯文哲協助取得京華廣場建照、力邀被告柯文哲至動土典禮剪綵，得其應允後，被告沈慶京即自2022年9月20日起令吳○仙提領現金1,600萬元作為準備。嗣鼎越2公司於2022年10月18日果然取得建照，被告柯文哲於翌（19）日親自出席動土典禮等相關時程，核與被告柯文哲於“工作簿”記載“2022/11/1、小沈、1500、（經理人）沈慶京”之時間密接。其後，被告柯文哲傳訊黃珊珊：“威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好”，與被告沈慶京於羈押庭訊時對法官嗆言：“若我要行賄會用現金”一致。綜上，可認被告柯文哲確有向被告沈慶京收取現金1,500萬元之賄賂。