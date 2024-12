【大 中 小】 【打 印】 【 第1頁 第2頁 第3頁 】 民眾黨下午國際記者會挺柯 痛批政治追殺 http://www.CRNTT.com 2024-12-26 11:42:56



柯文哲走出囚車。(中評社) 中評社台北12月26日電/台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案,今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴台灣民眾黨主席柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金,向法院求處總計28年6月徒刑。對此,民眾黨中央緊急應變小組決定,於今天下午2點於台大國際會議中心召開記者會,強力譴責民進黨政府利用國家機器進行政治追殺,企圖抄家滅黨、剷除政敵。



【政治追殺 司法不公 民主倒退】台灣民眾黨國際記者會採訪通知



一、時間:12/26 (四) 14:00

二、地點:台大醫院國際會議中心4樓401廳(台北市中正區徐州路2號4樓)

三、說明:針對台北地檢署今日偵結起訴柯文哲主席,中央緊急應變小組出面召開記者會,強力譴責民進黨政府利用國家機器進行政治追殺,企圖抄家滅黨、剷除政敵。

四、出席人員:中央緊急應變小組成員

*備註:

(1)12:30統一開放媒體朋友進場。

(2)今日國際記者會備有英文同步直播。



Political Persecution, Judicial Injustice, Democratic Backsliding | Taiwan People's Party International Press Conference Notification



Time:December 26 (Thu.) at 14:00

Location:4th Floor, Room 401, National Taiwan University Hospital International Convention Center (No. 2, Xu Zhou Road, Zhongzheng District, Taipei City)

Description:In response to the Taipei District Prosecutor’s Office's indictment of Chairman Ko Wen-je, the Task Force will hold a press conference to strongly condemn the DPP government for using state machinery to conduct political persecution, attempting to raid the opposition party and eliminate political rivals.

Attendees:Members of the Central Emergency Response Team



Notes:



(1) Media entry will open at 12:30.

(2) The press conference will be live streamed in English.



【 第1頁 第2頁 第3頁 】



大 中 小】 【打 印】

相關新聞: 柯文哲被求重刑 蔡壁如心情低落不受訪 (2024-12-26 11:40:57)

柯涉收賄1500萬遭求刑28年半 北檢說明 (2024-12-26 11:37:13)

柯遭起訴 林國成:沒一刀斃命證據北檢悲哀 (2024-12-26 11:32:56)