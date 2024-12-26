柯建銘談三法：藍白痴到極點　以為綠會受騙

對於日前選罷法等三法經過三讀後，民進黨將窮盡一切方式提出救濟。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月26日電（記者 黃筱筠）“立法院”日前通過《公職人員選舉罷免法》等三法。民進黨“立法院”黨團今天召開記者會再度表明，民進黨會窮盡一切辦法救台灣，提出暫時處分、“釋憲”，也會請“行政院”提出覆議。民進黨團總召柯建銘強調，國民黨白痴到極點，以為民進黨會受騙，我們就按照程序走就可以，先提出暫時處分，再進行宣判庭，國民黨就怕這個。



民進黨“立法院”黨團今天舉行“窮盡一切可能救台灣，暫時處分 釋憲 覆議”記者會，出席者有總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘。



據指出，“行政院”已經於昨天收到《“憲法”訴訟法》之公文，提出覆議期限到1月2日，“行政院”研擬先提出覆議案，若遭“立法院”否決，將在賴清德公告新法後，將搶在公告後3天內，也就是法案正式生效期限前聲請“釋憲”，同時向“憲法”法庭提出暫時處分。



媒體詢問黨團有關於何時會提出暫時處分，是否要趕在公告後3天內，柯建銘則說，“不用問我，去看‘憲法’就好了，請國民黨看看‘憲法’”。



他解釋，我們在“國會”擴權法案就提過暫時處分，開庭再做宣判，我們就先提暫時處分程序就是這樣，先暫時處分再宣判庭，國民黨就怕這個，國民黨白癡到極點，以為民進黨會受騙，我們就按照程序走就可以。



柯建銘表示，為什麼中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁這麼怕“釋憲”，12月20日三讀法案前一天，“立法院長”韓國瑜穿梭在“行政院長”與黨團之間協商，韓國瑜最後告訴中國國民黨主席朱立倫，朱立倫再找國民黨黨團三長，傅崐萁告訴民進黨，當天表決有兩個條件，一個是選罷法不能“釋憲”，一個是年底前完成財劃法立法。但是這樣台灣就滅台了，傅崐萁不要以為民進黨都是文盲可以讓你騙，國民黨比義和團還義和團，以為民進黨會讓你們騙，協商時大家一看就知道被“裝肖仔”，國民黨要摧毀憲政體制。