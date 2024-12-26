封殺劉靜怡應下台負責？柯建銘：她已瘋了

吳思瑤昨天指劉靜怡已經情緒失控，劉臉書回擊。吳思瑤今則未再對劉靜怡議題回應。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月26日電（記者 黃筱筠）大法官被提名人劉靜怡24日遭到民進黨“立院”黨團全面封殺，成為綠委唯一投下不同意票的大法官被提名人。此事件仍在發酵，甚至有人要祭出黨紀的黨團總召柯建銘下台負責。柯建銘今天出席黨團記者會特別提到，網路、媒體以及各人臉書等對民進黨見縫插針，說他身體不好缺乏領導能力，這是胡說八道，現在是民進黨團最強的時候。劉靜怡連發25篇臉書，還好沒有提名她，劉靜怡已經瘋狂了。



民進黨“立法院”黨團今天舉行“窮盡一切可能救台灣，暫時處份 釋憲 覆議”記者會，出席有總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘。



被問到有關於劉靜怡一直在臉書上發文批民進黨。柯建銘說，黨團要澄清有些網路媒體，包括個人臉書等對民進黨見縫插針，說民進黨現在是史上最弱黨團，對民進黨嘲笑，說民進黨團束手無策，還說因為總召身體不好缺乏領導，這都是胡說八道。



他強調，民進黨黨團不是史上最弱，是史上最強黨團，此時此刻窮盡一切可能救台灣，不可能讓他們得逞，逆轉勝才是我們的高招，草船借箭、請君入甕是我們最擅長，此時此刻三長在這，是史上最強，不要見縫插針。



柯建銘說，劉靜怡的最好朋友是台灣民眾黨“立委”黃國昌，以及時代力量前“立委”邱顯智，他們都是最好朋友。時代力量現在是小黃國昌，說柯建銘壟斷民進黨資源，要柯建銘下台，這種言論都敢講。我們是最強團隊。他當20幾年總召，朝小野大都走過來，過去曾經衹有27席“立委”，連委員會召委都沒有，但是我們能主導議程。



柯建銘最後也說，劉靜怡連發25篇臉書，還好沒有提名她，她已經瘋狂了。



除了柯建銘批劉靜怡瘋狂了，吳思瑤昨天也說劉靜怡“情緒失控”。劉靜怡昨晚在臉書也回應，“所以現在是什麼狀況？講不出好理由乾脆就直接抹黑別人“情緒失控”啦？是因為自己霸凌案實在太多，所以特別愛用這術語嗎？還是因為沒有林秉樞陪喝咖啡自己情緒不好就反控別人出氣？我這兩天分別陪兩批學生吃了兩頓大餐，還接聽了‘總統府’秘書長一通講了十來分鐘的澄清電話，完全感受不到情緒波動耶。”