柯收賄千萬？洪嘉鴻：要看有無金流直接證據

律師洪嘉鴻。（中評社 資料照） 中評社台中12月26日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北京華城案、政治獻金案等四大案今遭起訴，被求重刑28年半。律師洪嘉鴻接受中評社訪問表示，柯後續是否遭重判，關鍵還是要看有無金流相關的直接證據，若檢方無法提出直接證據證明款項直通柯文哲，法院審理也不會判太重，預期後續檢辯攻防會非常熱鬧。



洪嘉鴻，國民黨籍，曾任屏東縣、台中市、高雄市地方法院法官、兩屆台中市議員、國民黨台中市議會黨團執行長。現為台中律師公會常務監事，主持泓嘉法律事務所。



目前全案焦點在，檢方在起訴書直指柯文哲放寬京華城容積率，圖利威京集團新台幣百億，柯文哲分別收受210萬元及1500萬元賄賂。210萬元則是沈慶京利用7名人頭分別匯款30萬元至民眾黨政治獻金專戶，另1500萬元則是現金交付。



針對後續發展，洪嘉鴻表示，觀察檢方起訴柯文哲的罪名，採是一罪一罰，所有刑度加起來才會高達28年6個月，但是基本上法院還是要逐一審理，所以還是要看檢方提出實際證據的關聯性，才有辦法認定哪一部分成罪、哪部分沒有成罪。



談到檢方求處刑度的部分，洪嘉鴻認為，檢方討好上意都會求處較重的刑度，但事實上法院未必重判，因為最主要仍是證據的強度，如果檢方沒有辦法查獲柯文哲直接收受賄賂的證據，就會影響法官量刑。



洪嘉鴻強調，柯文哲是否被重判的關鍵還是在金流，就要看檢方的證據能否佐證款項直通柯文哲，起訴書會附上檢方這段時間查的證據，法官會審酌這些證據能否證明有金流進柯的口袋，如果只是報帳不實，或是款項是到公領域去運用的話，是很難讓法官判重刑的，所以金流會是影響法官審理判刑的重點。



至於部分涉案人士認罪，甚至外傳有轉為污點證人，是否對柯文哲有負面影響？洪嘉鴻說，要看這些認罪的人，或轉為污點證人，除了口頭陳述外，有無其他證據能夠證明柯收受賄賂，畢竟有些人為了自保或減輕刑度，可能會向檢方認罪或轉為污點證人，可是若衹有口說無憑，法院也不一定全盤接受。總之，可以預期後續法院攻防會很熱鬧，柯營應該會找幾個資深律師投入辯護，接下來的檢辯交鋒會非常激烈。