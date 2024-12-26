起訴書揭柯圖利威京121億　收賄1710萬

北檢提供回應媒體相關資料。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月26日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉收賄1710萬元，放寬容積率讓威京集團京華城、鼎越公司取得新台幣121億545萬6748元不法利益，今依最重可處無期徒刑的違背職務收賄等4罪，起訴柯文哲等11人。檢方痛批柯文哲犯後態度不佳，具體求刑28年6月。另柯文哲的貼身帳房許芷瑜仍在通緝中。



北檢起訴書揭露，柯文哲有傳訊息給時任台北市副市長黃珊珊稱“威京小沈，已給過，不要再找他”，沈慶京跟在羈押庭上嗆法官“若我行賄會用現金！”柯辦公室的撕碎紙條更寫上“晶（應為京）華→orange（許芷瑜）出國”，柯隨行秘書許芷瑜旋即搭機赴日本被通緝。黃珊珊未被起訴。



北檢26日上午舉行柯文哲等犯貪污治罪條例等案件偵查終結記者會，由襄閱主任檢察官高一書發布說明。



北檢在提供媒體的17大QA中提到各界關注的收賄情形，指出由柯文哲所使用的A1－37行動硬碟內存“工作簿”檔案，其上記載姓名、數字、公司、用途、經理人之各列內容，均查證得知係屬金錢之交付，就用途欄為空白者，均為現金交付；柯文哲自承“如果邱佩琳說我有收，那我就是有收到這些錢”，可證“工作簿”確為被告柯文哲親自製作記載收受資金之簿，而該帳簿第12列記載：“日期2022／11／1－姓名小沈－數字 1500－公司－用途－經理人沈慶京”。在沈慶京於2022年9月12日傳訊感謝柯文哲協助取得京華廣場建照、力邀被告柯文哲至動土典禮剪綵，得其應允後，被告沈慶京即自20日起令吳○仙提領現金1600萬元作為準備。



北檢指出，其後，柯文哲傳訊黃珊珊：“威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好”，與沈慶京於羈押庭訊時對法官嗆言：“若我要行賄會用現金”一致。綜上，可認被告柯文哲確有向被告沈慶京收取現金1500萬元賄賂。



至於另外收賄的210萬元，北檢指出，京華城監察人張志澄、時任鼎越開發公司董事長朱亞虎匯款210萬元至柯文哲掌控的民眾黨帳戶，是違背職務行為的對價，故屬賄賂無訛。