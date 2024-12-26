應曉薇涉貪污洗錢　遭檢方求刑16年半

應曉薇走下囚車。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月26日電（記者 張穎齊）台北地檢署偵辦京華城案，台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等涉犯貪污治罪條例等案，今天偵查終結。北檢偵結京華城案，認為應曉薇濫用議員權力，介入行政權核心，且基於收賄犯意，犯貪污收賄罪與洗錢罪嫌，2罪合計求處有期徒刑16年6月。罰金共新台幣5000萬元。



根據檢方公布的說明，沈慶京企圖不法永久享有京華城購物中心建照上的樓地板面積，基於賄賂犯意，於2017年至2019年間，賄賂應曉薇及其助理吳順民，讓2人為京華城案陳情、施壓北市府公務員。在此階段，應曉薇收受沈慶京共新台幣600萬元賄賂、吳順民收賄185萬元。



檢方指出，應曉薇、吳順民於2020年、2021年間，要求台北市府將京華城公司陳情案送入都委會研議，濫用議員權力介入行政權核心事項。



檢方表示，應曉薇、吳順民2人見北市都發局及都委會基層公務員，認為京華城申請都市更新容積獎勵的適法性有問題時，竟陸續以拜託台北市前副市長彭振聲“放水”幫忙京華城案。



另外，檢方指出，應曉薇濫用議員權力帶同沈慶京出席都委會研議程序違反程序發言、致電市長室追問簽呈公文進度以排除簽辦過程之障礙、指名特定公務員出席議員協調會、以電話責問都發局公務員、當面責罵都委會公務員、向不配合之公務員大量索取資料，造成公務員工作負荷與心理壓力等方式，濫權干涉依法行政之公務員行使職權。此階段，檢方查出應曉薇收賄共新台幣4500萬元，吳順民收受123萬5484元賄賂。