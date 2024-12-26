柯文哲涉貪遭起訴求重刑　李國璋：荒腔走板

民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月26日電（記者 盧誠輝）台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴台灣民眾黨主席柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋受訪時表示，對整件事情感到非常荒腔走板、不可思議。



李國璋指出，他今日上午看到柯文哲正式被起訴的事情，裡面的刑期總計加起來竟然超過28年，讓他對整件事情感到非常荒腔走板、不可思議，而且在起訴書裡面的內容，對於何時、何地有交付金錢的事實？也都無法交代清楚。他非常好奇的是，司法品質到底是怎麼一回事？



李國璋強調，北檢難道連個具體、最關鍵的證據都不能夠很清楚的說給大家聽嗎？因此他要強烈呼籲，希望接下來台北地方法院對柯文哲的審判，務必要公開、公正、公平，他也會全力的支持柯主席，繼續捍衛他的清白，民眾黨會永遠和柯站在一起。



媒體詢問，柯爸、柯媽目前身體狀況如何？是否已得知柯文哲遭起訴求處重刑？李國璋說，感謝各界持續對柯爸健康狀況的關注與祝福，也希望柯爸能夠順利地保持身體健康與平安，希望大家都不要再去刻意打擾柯爸、柯媽的起居生活，還給柯家一個安靜的生活空間。