台軍調薪被卡？陳玉珍轟綠輕視軍人

國民黨籍“立委”陳玉珍。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月26日電（記者 楊騰凱）“立法院”日前三讀修正通過《財政收支劃分法》，增加地方政府預算，台“國防部”副部長徐衍璞今日表示，軍人調薪方案可能會受到影響。對此，中國國民黨籍“立委”陳玉珍怒轟，民進黨政府就是輕視軍人，竟然優先想砍軍人待遇，台“國防部”心里根本就沒有軍人。



“立法院”日前三讀修正通過財劃法，“行政院”必須釋出3753億元(新台幣)給地方。徐衍璞今日表示，希望防衛預算不要受到任何排擠，按照需求如實撥付，如果防衛預算無法按照計劃如期撥付，對於軍人調薪方案等其他方案都會造成影響。



陳玉珍今日受訪表示，民進黨政府就是最輕視軍人，最不在乎軍人的待遇，因為他們竟然優先想砍軍人的待遇。



陳玉珍指出，我們幫你找財源，麻煩民進黨政府不要亂砍預算，“國防部”不能心裡沒有軍人，有很多事情民進黨政府都可以做，例如台電平均每度發電成本3.9元，每賣出一度電平均就要虧損0.84元，一年虧穩2000億元，民進黨政府只要把能源政策做好，改用便宜乾淨的核能，不要讓台電每天虧錢，導致要拿“行政院”預算撥補，只要改用核能，每年馬上可以省2000億元。



陳玉珍指出，這麼多年來，雞蛋、疫苗這麼多弊端，還有補助青鳥上街，以及各部會的宣傳費，我們幫民進黨政府把這些錢省下來，絕對有預算來源可以支應，我們幫你省錢，“國防部”千萬不要砍軍人預算。