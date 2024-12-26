林育先：關注黨下一步怎麼走　盼柯文哲交保

民眾黨屏東縣黨部主委林育先。（中評社 資料照） 中評社高雄12月26日電（記者 蔣繼平）台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴台灣民眾黨主席柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。民眾黨屏東縣黨部主委林育先接受中平社訪問表示，上午消息傳開基層都非常“氣憤”，都認為沒有直接證據；大家也關注柯能否交保，希望得知真實想法，告知下一步怎走，避免懸在這邊。



林育先，義守大學資訊工程系管理組博士。曾任國民黨屏東縣黨部代理主委、書記長，2022年從藍營轉投白營，擔任民眾黨屏東縣黨部主委至今。



針對今天上午柯文哲被起訴消息傳開後地方的情況如何，林育先表示，氣氛當然是很“氣憤”，黨員與支持者們一定還是非常不滿，因為檢方還是沒有“直接證據”，只憑“積極”的話，就變成大家各自解讀，所以很多人看到起訴書全文後氣憤地點在這裡，後續的話就看法官怎麼去認定。



對民眾黨的發展，後續要切割還是保柯是否很苦惱？林育先表示，黨中央昨天有做沙盤推演，看來勢必要決定是否要停權去做討論，不過因為黨章的廉能條款還是有但書提到可視情節而定，柯被起訴整件事情相當不合理，所以看黨中央接下來怎麼詮釋。



另外一個關注重點，林育先指出，還是在柯下午是否能夠交保，如果柯可以出來，當然會講黨之後如何發展，大家也會知道柯真實的意志與方向，才不會說柯寫的辭職信，到昨天還是沒有收到，就會變成一個問題，沒收到信也無法當面溝通，變成一個屏障。假設柯出來就可以直接講，看下一步怎麼走，不然懸在這邊。



可以放人的機率如何？林育先說，柯文哲被打成這樣，感覺機率不高，但是還是要抱持希望。



林育先認為，起訴這段期間，檢方透過押人取供，加上媒體放話造成輿論壓力，涉及偵查不公開，柯案律師無法辯解甚麼也無法公開發聲，但未來政治攻防在法院，證據力的效力很重要，構成要件都是很嚴肅的課題，未來攻防才是重點，也有機會反轉。



對於地方黨部發展，林育先表示，還是持續永續經營、走入人群、辦活動，這個週六（28日）就有在屏東台糖街圓環草地舉辦親子活動，持續凝聚黨內，也讓更多想要參選的人出來活動、亮相，地方黨部持續按部就班耕耘備戰2026。