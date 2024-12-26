柯遭起訴　林富男呼籲“賴政府”懸崖勒馬

民眾黨召開“政治追殺 司法不公 民主倒退”國際記者會，黨中央緊急應變小組共同召集人林富男痛批北檢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月26日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案遭台北地檢署26日起訴求刑28年6月。民眾黨下午召開國際記者會，民眾黨中央緊急應變小組共同召集人林富男痛批，檢方查了4個月，竟然沒有說清楚是在哪個時間、哪個地點收錢，北檢濫權起訴已淪為政治打手，欲加之罪何患無詞！呼籲“賴政府”懸崖勒馬，政治黑手不要伸入司法！



民眾黨26日下午2點在台大國際會議中心召開“政治追殺 司法不公 民主倒退”國際記者會，黨中央緊急應變小組共同召集人林富男、黃國昌、李偉華、民眾黨秘書長周榆修、“立委”陳昭姿、林國成、麥玉珍、吳春城、黃珊珊、張啟楷、林憶君、台北市議員黃瀞瑩、張志豪、新竹市議員李國璋、中央委員張凱鈞、副秘書長許甫。吸引近百位媒體記者到場採訪。



民眾黨國際記者會中，林富男首先代表發言，他表示，今天早上北檢對柯文哲求刑28年半，北檢偵查了4個月，找不到金流，因為一開始就不會有收賄金流。柯文哲不是一個會貪污、會收賄、愛錢的人，在沒有證據之下拚湊證據，這邊抓一點、那邊抓一點，還不敢明講，只說在某個時間某個地點收錢。



林富男說，北檢這種濫權起訴已淪為政治打手，對民眾黨進行政治追殺。柯文哲是代表台灣369萬公民意志的“總統”候選人，對柯文哲進行政治迫害，就是對369萬台灣公民意志的追殺，這是台灣民主最黑暗的一天之一！



林富男指出，欲加之罪，何患無詞？今天的起訴書，對柯文哲可說是展露無遺。“賴政府”利用這4個月配合黨檢媒對柯文哲、對民眾黨進行抄家滅黨的政治攻擊與污衊，完全只是為了打敗政敵。我們堅信善良的台灣人也相信柯文哲是清白的，善良的台灣同胞的心情一定與我們相同，柯文哲一定會無罪回來！

