遭求刑28年6月　柯文哲粉專：沒證據就放人

柯文哲臉書粉專26日發文，痛批北檢“政治追殺、司法不公、濫權起訴、毛骨悚然”。（柯文哲臉書） 中評社台北12月26日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積、政治獻金案被羈押113天後，台北地檢署26日偵結，柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占3罪，共求刑28年6月。柯文哲今日下午將開續押庭，民眾黨也將召開國際記者會。柯文哲臉書粉專26日發文，痛批北檢“政治追殺、司法不公、濫權起訴、毛骨悚然”，無法接受如此粗糙的司法品質。民眾黨要求揭開司法黑幕，沒有證據就放人。



柯文哲臉書粉專全文如下：



政治追殺、司法不公、濫權起訴、毛骨悚然



北檢終於偵結起訴，柯文哲遭求處28年6個月重刑。我們曾以為，柯文哲主席遭羈押長達四個月，配合檢調辦案，在檢調上窮碧落下黃泉、鋪天蓋地輪番審訊下，北檢應該能提出具有基礎事實的證據，供全台大眾檢視，以證明他們沒有政治迫害、沒有押人取供，然而在今天北檢的起訴書裡我們只看到：



收賄沒證據、沒金流，只有各種編派故事、羅織罪名、證據拼湊如補丁、破綻百出



北檢說，210萬（新台幣）的合法政治獻金，就是給柯文哲的賄款；



北檢說，柯文哲出席公開動土典禮，證明他有意圖利京華城；

