北院將開接押庭　黃國昌喊話公開審理

刑事重大金融庭長吳承學抽出柯文哲的重金庭（接押庭）的受命法官為衛股法官許芳瑜。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月26日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲26日遭台北地檢署依涉犯貪汙治罪條例違背職務收受賄賂、圖利等四大罪起訴，共遭求刑達28年6月。台灣台北地方法院下午2時抽籤承審合議庭，並由中籤法官與律師閱卷後，召開接押庭決定是否續押柯文哲等被告。



台北地方法院下午抽籤，由北院重金專庭衛股法官許芳瑜擔任受命法官，許芳瑜曾審“im.B”吸金詐騙90億元新台幣案。許芳瑜將要看完達891頁、61萬字數量堆積如山的卷宗後，再開接押庭。民眾黨團總召黃國昌表示，北院接下來審理很重要，希望依照正當法律程序，公開審理，要讓大家可以聽到柯講了什麼、辯護是什麼。



黃國昌中午接受CNEWS匯流新聞網直播節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，北院接下來要開庭審理是否繼續羈押柯文哲，這審理程序很重要，為什麼？因為過去這段時間，檢方利用秘密偵查搞兩手策略。



黃國昌表示，因為秘密偵查，柯文哲不能講話、柯文哲的辯護人也不能講話，不知道北檢偵查的內容，但北檢可以一方面讓柯文哲不准講話、柯文哲辯護人不準講話，民眾黨包括他在內，不知道對方在裡面搞什麼；另外一方面，北檢把偵查中片面資訊不斷放給特定媒體，讓特定媒體做鋪天蓋地抹黑，抹黑到誇張程度，今天北檢起訴書出來，自己都不敢背書，但目的已經達成了，就是抹黑柯文哲。



黃國昌強調，他希望北院依照正當法律程序，公開審理，現在已沒偵查不公開問題了，公開審理為什麼重要？要讓社會大眾可以聽到柯文哲講了什麼、辯護是什麼，檢察官那邊也沒什麼秘密，因為檢察官起訴，就全部都攤牌了，檢察官不能再說因為沒什麼證據、攤不出什麼證據，如果公開審理會很丟臉，所以要法院不可以公開、要秘密審理，這樣社會大眾才不會發現北檢手上什麼都沒有。



台灣台北地方法院下午2點舉行公開抽籤決定受命法官的記者會，由北院代理院長黃柄縉主持、刑事重大金融庭長吳承學說明並抽籤。

