王淺秋驚爆王世堅回絕邀訪　喊“處境危急”

綠委王世堅。（中評社 資料照) 中評社台北12月26日電／大法官人事案全軍覆沒，其中被提名人、台灣大學“國發所”教授劉靜怡還遭民進黨團封殺。民進黨“立委”王世堅說，劉的性格不適合當大法官，人選是審薦小組提出並非賴清德，相信賴不會計較。媒體人王淺秋透露，她曾邀請王世堅專訪，但王世堅婉拒時回應“我正在遭到嚴重的批鬥當中”、“我現在處境很危急”。她直呼，現在民進黨“立委”跟黨內意見不一樣就處境危急？



對於王世堅支持黨團決議，媒體人王淺秋昨在政論節目《大新聞大爆卦》表示，她要爆王世堅的料，近期她幾次邀請王世堅上她節目時遭回絕，不過王世堅回的訊息中，有幾段話都饒有深意。



王淺秋爆料，有一次王世堅回覆專訪邀請時說，“很抱歉，雖然我之前有答應要上你的節目，但我現在真的不行，因為我現在的處境很危急”。還有另一次，王世堅婉拒邀請是說“我現在正遭到嚴重的批鬥當中”。王淺秋也不解反問，所以現在民進黨“立委”光是上個節目就會很危急？會有生命危險？跟黨內意見不一樣就處境危急？



同台來賓前“立委”郭正亮聽聞後也相當驚訝，“王世堅因為這樣不敢上你的節目？”王淺秋坦言，“堅哥對不起，但你真的是這樣說的”。王淺秋感慨，現在只要在民進黨內，有意見不一樣的時候，就會被各種批鬥，看這情況有多嚴重，“民進黨大崩壞”。