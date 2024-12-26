10多名小草集結　要求法院釋放柯文哲

零星約10名柯粉小草在北檢外集結。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月26日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲26日遭台北地檢署依涉犯貪汙治罪條例違背職務收受賄賂、圖利等四大罪起訴，共遭求刑達28年6月，待受命法官閱卷完後開接押庭。截至下午3點多，零星約10名柯粉小草集結中，要求釋放柯文哲。



北檢指出，柯文哲涉嫌京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會款項支付競總員工薪資背信案、柯文哲政治獻金專戶申報不實案等4大案，被起訴人11人。北檢認定柯文哲圖利京華城等新台幣121億元，涉嫌收賄1710萬元，加上侵占政治獻金及挪用基金會款項總達9371萬7885元的不法犯罪金流。



北院下午抽出柯文哲的重金庭（接押庭）的受命法官為衛股法官許芳瑜擔任，並由許芳瑜法官所屬之合議庭法官江俊彥擔任審判長，法官楊世賢擔任陪席法官。待法官閱卷完後，再舉行接押庭，會請柯文哲、前台北市副市長彭振聲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京基團主席沈慶京、時任柯文哲財務長李文宗等5人陳述意見。



北檢（北院）外，警方架起格柵，依規定不得靠近院檢，警方將柯粉小草安置在靠近小南門捷運站口的陳情區，挺柯網紅DearNana號召下午3點要集結來北檢，但目前現場約僅有零星10人左右。



一名中年女草表示，到底收受賄賂的1500萬元新台幣咧？在哪裡啊？她相信柯文哲不會拿錢，柯文哲是好醫師，對病人多好，但起訴內容都假的、都是羅織罪名，檢察官、司法人員沒有下一代要顧嗎？柯文哲對台灣有感情，要人民安居樂業，今天必須放出柯文哲，小草不會因柯不在、小草就不在。