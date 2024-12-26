彰化縣長王惠美拐到腳　跑行程要隨扈攙扶

彰化縣長王惠美拐到腳，需要隨扈攙扶行動。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化12月26日電（記者 方敬為）中國國民黨籍彰化縣長王惠美今天跑行程時，不慎拐到腳，導致腳踝扭傷，痛得無法自行走路，需要隨扈攙扶才能緩慢行動，上午出席“2025彰化賽車節”宣傳記者會，步履蹣跚進場，引發媒體關注，王惠美自嘲，一不小心變成“跛腳縣長”，提醒大家走路要小心，不要扭傷腳！



由彰化縣政府與台灣極限賽車運動發展協會合辦的“2025彰化賽車節”將於明年1月4至5日登場，今天舉行活動宣傳記者會，安排法拉利296、SF90超級跑車、特斯拉Model S、BMW i5、福特野馬Mach-E等高性能電動跑旅駛入縣議會廣場，相當拉風，現場引擎聲隆隆作響，非常熱血，吸引眾人目光。



王惠美出席記者會致詞表示，彰化國際賽車節今年邁入第4年，明年1月4日至 5日將在田中高鐵彰化站區與車迷見面，今年吸引超過200組選手參賽，甚至還有很多海外選手在詢問名額，可見賽車受到歡迎的程度。今年活動特別邀請美國知名人氣車手Hana Burton與台灣知名人氣車手蔡雨軒等世界頂尖車手，並在開幕式當天特別安排電車與油車的趣味競賽開場秀，將由賽車手一同表演，精采可期。



台灣極限賽車運動發展協會榮譽理事長戴曉祥表示，彰化賽車節活動今年邁入第四屆，從第一年賽車手報名人數125位，第二年147位，第三年198位，今年報名人數已達到252位。彰化賽車節是全台灣最大範圍的道路封閉賽，在田中高鐵的周邊場域一共封閉300公頃的土地，感謝縣府、縣議會、民間企業、交通隊的全力協助，讓賽車運動在台灣能夠被更多人看見。