黃國昌：檢察官變鷹犬　已忘記對正義堅持

民眾黨委員黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月26日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，台北地檢署26日以四大罪起訴求刑28年6月。柯粉網紅“DearNaNa”自主號召民眾到北檢外集結聲援，且已有零星支持者前往，民眾黨公職會否前往？民眾黨“立委”黃國昌26日沒給出明確答案，他僅表示，若聚集“一定數量”的支持者，民眾黨公職共同加入關心，也是非常自然的事，



黃國昌指出，北檢今天釋放的資訊，是藉由強制處分知道柯文哲個人私生活的訊息，與案件完全無關卻被公開，目的就是要讓他們所控制的媒體、網軍，對柯文哲進行人格羞辱、人格謀殺。他痛批，做檢察官做到變鷹犬，忘記對正義的堅持。



黃國昌說，台灣民主前輩歷經幾十年的奮鬥，換來的民主法治不應該墮落到今天這樣子，讓掌握權力的賴清德、民進黨，一手用北檢當東廠，另一手控制媒體對柯文哲進行鋪天蓋地的人格謀殺。



黃國昌說，民眾黨支持司法獨立與公正，偵查已經終結，台北地方法院公開審理是所有法治國家最重要的基本原則。有自主公民、柯文哲的支持者要到北院外想表達對柯文哲的支持與關切，這也是受到“憲法”保障的基本權利，民眾黨表示感謝、支持。若聚集一定數量的支持者與關心的公民，相信民眾黨公職共同加入關心、支持柯文哲的行列，也是非常自然的事情。



民眾黨26日下午2點將在台大國際會議中心召開“政治追殺 司法不公 民主倒退”國際記者會，黨中央緊急應變小組共同召集人林富男、黃國昌、李偉華、民眾黨秘書長周榆修、“立委”陳昭姿、林國成、麥玉珍、吳春城、黃珊珊、張啟楷、林憶君、台北市議員黃瀞瑩、張志豪、新竹市議員李國璋、中央委員張凱鈞、副秘書長許甫。吸引近百位媒體記者到場採訪。



黃國昌表示，此時此刻全台公民都在關注這場離譜至極的政治追殺，4個月前柯文哲被帶走、家裡被搜索、民眾黨中央黨部被搜索，歷經4個月北檢想要押人取供，把民眾黨上下無辜黨公職都被叫到廉政署、北檢拷問，今天偵查已經終結，過去4個月北檢的荒腔走板、違法濫權，我們會搜集完整的證據後，一樣一樣向台灣社會展示！



黃國昌強調，民眾黨要求台北地方法院在接押庭公開審理，沒有什麼秘密了，不要企圖使用秘密審理幫北檢遮醜！停止對柯文哲押人取共，押了4個月夠了吧！公開審理，釋放柯文哲！



台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴台灣民眾黨主席柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。