財劃法大戰　高雄藍軍狠酸陳其邁與綠委

左起國民黨籍高雄市議員白喬茵、陳麗娜、許采蓁。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月26日電（記者 蔣繼平）《財政收支劃分法》修正案三讀通過後，高雄綠營連日猛打可能代表中國國民黨出戰高雄市長的藍委柯志恩。國民黨高雄市黨部今天下午開記者會，藍議員陳麗娜、白喬茵、許采蓁上陣反擊，質疑民進黨對於財劃法修法議題打假球，綠委許智傑還被抓包表決落跑去找綠大老吃飯、綠委邱議瑩稱生病卻玩變裝，大開青鳥玩笑。



國民黨高雄市黨部今天下午舉行“民進黨財劃法修法打假球？！青鳥寒冬淋雨 真心換絕情”記者會，由國民黨籍議員陳麗娜、白喬茵、許采蓁等人出席。記者會主題為國民黨修財劃法為高雄市爭取預算新台幣245億元，民進黨版本爭取0元，後方螢幕則放上民進黨籍高雄市長陳其邁及8綠委的諷刺圖。



陳麗娜強調，從市長與高雄8綠委散播給民眾的訊息都是“認為對高雄不公平”，真要問民進黨若有更好政策、版本為何不提出來？只會一直批評國民黨，卻不面對民進黨提不出版本的問題。甚至陳其邁都還用與柯志恩的私下談話來批評失信，這種作法既不厚道，也無視綠營強硬破窗導致破局的事實。



白喬茵指出，陳其邁稱財劃法修法沒有徵詢過地方意見，但翻出“立法院”公報發現財政委員會有邀集各縣市到“立院”進行審查前討論，6月3日22個縣市只去17個縣市，陳其邁更是六都首長唯一缺席。她問“如果財劃法是如此重要，為何要缺席？”而財劃法投票當天高雄8席綠委中有3席不見，“陳其邁是不是所託非人？”



許采蓁表示，綠委許智傑說“守護人民、守護“立院”，51戰隊絕對不退”，結果被踢爆財劃法投票當天的同一時間，許智傑與綠委邱志偉竟還有空跑去找派系大老吃飯，卻要號召的青鳥在“立院”外力挺淋雨。綠委邱議瑩說因為身體不適當天提早離開，但隔天還開心與其他綠委們在高雄扮《魷魚遊戲》玩樂，不矛盾嗎？