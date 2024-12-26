柯請辭黨魁　林富男：中央委員會不予接受

民眾黨中央緊急應變小組共同召集人林富男（中）說，即便柯文哲公開喊出請辭，民眾黨主席也沒第二人選。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月26日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案等26日遭台北地檢署起訴共求刑28年6月，台北地方法院將擇期開接押庭決定是否續押。民眾黨緊急應變小組共同召集人林富男26日堅定地強調，若有所謂的辭職書信，中央委員會也不予接受，即便柯文哲公開喊出要請辭，民眾黨主席也沒有第二人選！



至於柯文哲在12月16日透過律師具狀聲請，將辭職聲明交付予民眾黨秘書長周榆修，周榆修說，他到目前為止都還沒收到信函，他就站在這裡，沒有收到相關信函。



民眾黨26日下午2點在台大國際會議中心召開“政治追殺 司法不公 民主倒退”國際記者會，黨中央緊急應變小組共同召集人林富男、黃國昌、李偉華、民眾黨秘書長周榆修、“立委”陳昭姿、林國成、麥玉珍、吳春城、黃珊珊、張啟楷、林憶君、台北市議員黃瀞瑩、張志豪、新竹市議員李國璋、中央委員張凱鈞、副秘書長許甫。吸引近百位媒體記者到場採訪。



媒體問及，林富男身為柯文哲唯一指定的民眾黨中央委員，若柯起訴後仍無法順利交保，黨內若推舉他擔任代理黨主席，會否願意承擔？林富男說，民眾黨沒有代理主席的問題，民眾黨也不會多頭馬車。縱然如媒體所說，柯文哲如果有辭職信函，我們中央委員會也不予接受，民眾黨一定等柯文哲回來，柯文哲百分之百一定繼續領導民眾黨。



媒體追問，若柯文哲在接押庭公開喊出請辭民眾黨主席，會如何應對？林富男強調，呼籲台北地方法院要公開審理、還柯文哲清白，我們絕對相信柯文哲一定會被無保請回，柯文哲一定會繼續領導民眾黨，民眾黨的主席沒有第二人選！



台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等四大罪名起訴台灣民眾黨主席柯文哲，向法院求處總計28年6月徒刑。