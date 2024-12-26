檢方起訴書曝光柯文哲金主群　有這些人

柯文哲步出囚車。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月26日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉及京華城、政治獻金案，檢方今日偵結，以涉犯貪汙圖利、違背職務收賄罪，刑法公益侵占罪、背信罪等4大罪名起訴，共求刑28年半。冗長的起訴書也曝光柯的金主群，政治獻金主要用途分為三大類，分別作為柯文哲2022參加大選，以及高虹安、賴香伶參選縣市長之用。



金主群除同案被告威京集團主席沈慶京，還有東森集團總裁王令麟、東森電視負責人張高祥、信義房屋董事長周俊吉太太、⼒晶集團董事長黃崇仁、大金冷氣董事長蘇一仲、和泰汽車董事長黃南光、富裔實業董事長祝文定、東方文華董座林命群、基隆市長謝國樑、名醫林志郎和會計師范有偉。



除了沈慶京透過下屬捐款給柯文哲的210萬元，被檢方視為行賄對價，王令麟也透過下屬捐款新台幣500萬元，張高祥150萬、周俊吉200萬、黃崇仁（未直接給錢，以介紹200萬元標案代替）、蘇一仲30萬、黃南光20萬、祝文定30萬、林命群200萬、謝國樑200萬、林志郎500萬、范有偉500萬。



其中6筆，都是透過時任東森整合行銷公司執⾏董事的基隆市副市長邱珮琳轉手，其餘部分則透過台灣醫療發展全聯會理事長吳梅壽、陳盈助左右手邱清章、眾望基金會董事謝明珠等人以現金轉交或匯入賴香伶政治獻金專戶，用途則供柯大選，及高虹安、賴香伶參選縣市長的選舉經費。

